Die Energierechnung der belgischen Eisenbahn wird um 100 Mio. € ansteigen

Die NMBS/SNCB will auch die gesamte Beleuchtung der baulichen Infrastruktur (Bahnhöfe, Büros, Werkstätten…) mit LED-Leuchten ausrüsten. „Doch all diese Maßnahmen können niemals diese Mehrkosten auffangen oder decken,“ so Bahnsprecher Temmerman. Deshalb müsse man darüber mit der Regierung sprechen, um zu sehen, was möglich sein kann. Und es steht in Planung, auf den zahlreichen Dächern der Bahngebäude Solaranlagen zur Gewinnung von Elektrizität zu installieren.

Die bisher von Regierungsseite her geflossenen zusätzlichen 82 Mio. € zum Drücken der allgemeinen Unkosten werden wohl auf keinen Fall reichen: „Wir schauen jetzt, ob wir noch mehr bekommen können. Eines ist deutlich. Solche Mehrkosten von 100 Mio. € können wir nicht alleine bezahlen.“ Ob diese Mehrkosten auch an die Fahrgäste weitergereicht werden müssen, stehe allerdings noch nicht fest: „Derzeit ist dazu noch nichts beschlossen worden. Wir analysieren alle Optionen…“