"Dublin-Zentrum" in Zaventem für Asylsucher, die ihren Antrag bereits in einem andern EU-Land gestellt haben

Ziel dieses Zentrums ist, von hier aus Asylsucher in die Länder in der Europäischen Union zurückzuschicken, in denen sie bereits einen Antrag auf Aufenthalt gestellt haben, bzw. wo ein solches Verfahren bereits läuft. Diese Prozedur entspricht dem „Dublin-Verfahren“.

Da ein Flüchtling innerhalb der Europäischen Union nur in einem EU-Mitgliedstaat ein Asylverfahren durchlaufen soll, haben die Staaten der EU in der Dublin-III-Verordnung festgelegt, welcher Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Das ist in den meisten Fällen das jeweilige Ankunftsland der Betroffenen.

Ist Belgien nach der Dublin-III-Verordnung nicht zuständig, lehnt das das belgische Amt für Einwanderung Fedasil den Asylantrag als unzulässig ab und die betroffene Person muss unser Land in Richtung des Landes verlassen, wo bereits ein Verfahren läuft, abgeschlossen oder abgelehnt wurde.

Asyl-Staatssekretärin De Moor sagte bei der Führung durch das Zentrum in Zaventem, dass sich die dort untergebrachten Asylbewerber sicher sein sollten, dass sie nicht in Belgien bleiben können und dürfen. In Zaventem ist Platz für 220 Flüchtlinge oder Asylsucher, die aber dort nicht lange bleiben, weil sie zügig abgeschoben werden.