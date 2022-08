Europäischer Fußball: Anderlecht konnte sich noch einmal qualifizieren

Nicht alle Young Boys-Fans konnten das Spiel im Stadion von Anderlecht verfolgen, denn 23 von ihnen mussten nach Krawallen zwischen Hooligans beider Mannschaften im Brüsseler Stadtzentrum, wobei das traditionsreiche Art Deco-Bistro Le Falstaff verwüstet wurde, auf Polizeibefehl hin das Land verlassen…

Antwerp ist aus der Conference League ausgeschieden. Gegen Basaksehir Istanbul gab es im Rückspiel vor eigenem Publikum eine 1:3-Niederlage.

In der Qualifikation für die Gruppenphase in der Europa-League ist AA Gent nach einem 0:2 beim zyprischen Club Omonia Nikosia in den Play Offs ausgeschieden. Die Buffalos können aber in der Conference-League weitermachen.