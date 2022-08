In Antwerpen müssen ab und zu Polizeibeamte wegen Drogenkonsum entlassen werden

Wenn ein Polizeibeamter beim Drogenkonsum erwischt wird, bekommt er bei nicht-problematischem Konsum eine zweite Chance. Bei schwerem Drogenkonsum folgt eine sofortige Entlassung. Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever sagte gegenüber einigen flämischen Medien, dass er es leid sei, so oft Polizisten entlassen zu müssen und dass viele von denen, die eine zweite Chance bekommen, später doch eine Kündigung erhalten, weil sie weiter Drogen konsumieren.

Die Polizei sei ein Spiegel der Gesellschaft, sagte Luc Goos von der Polizeigewerkschaft NSPV dazu gegenüber VRT NWS: „Wenn es also in der Gesellschaft eine zunehmende Zahl derer gibt, die Drogen nehmen, dann ist das wohl auch so bei der Polizei.“ Offenbar bekommt die NSPV in Antwerpen in den jüngsten Jahren öfter mit Dossiers zu tun, die sich mit Kollegen befassen, die beim Drogenkonsum erwischt wurden und die gewerkschaftlichen Beistand brauchen, so Goens weiter: „Das betrifft sowohl harte Drogen, als auch softe Drogen, vom Rauchen eines Joints bis hin zu ziehen einer Linie Koks.“