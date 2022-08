Lieferwagen rammt in Brüssel zwei Terrassen - 6 Leichtverletzte - Fahrer konnte gefasst werden 

Brüssels Polizeisprecherin Ilse Van de keere bestätigte am frühen Nachmittag, was der Zeuge angab und auch, dass der Wagen in Richtung des Botanischen Gartens weggefahren sei: „Die Suche nach dem Lieferwagen und seinem Fahrer läuft.“ Dazu verlautete von der Brüsseler Staatsanwaltschaft, dass auch ein Hubschrauber an der Suche beteiligt sei. Etwas später wurde der Wagen nicht weit von Tatort entfernt in der Middaglijnstraat im Ortsteil Sint-Joost-ten-Noode aufgefunden.

Der Kampfmitteltäumdienst der belgischen Armee, DOVO, untersuchte das Fahrzeug nach möglichen Sprengsätzen (siehe Video weiter unten). Etwas später konnte auch der Fahrer des Wagens identifiziert und gefasst werden und zwar in Antwerpen, wie VRT NWS am späten Freitagnachmittag in Erfahrung bringen konnte und wie die Staatsanwaltschaft später bestätigte. Der Verdächtige ist bei der Polizei offenbar kein Unbekannter. Warum er aber im Stadtzentrum von Brüssel zwei Terrassen ansteuerte und rammte, ist nicht deutlich.

Bei der Staatsanwaltschaft hieß es dazu, dass in alle Richtungen ermittelt werde. Das betrifft zum einen die Möglichkeit eines Anschlags, doch es könnte auch ein Verkehrsunfall gewesen sein oder ein Vorgang mit einem ganz anderen Hintergrund, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Brüssel am frühen Freitagabend.

Die Feuerwehr und die Notdienste behandelten nach dem Vorfall die 6 Leichtverletzten vor Ort. Die Polizei hat den Tatort weiträumig abgesperrt und ist mit massiver Personalstärke vor Ort. Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) gab über Twitter zu verstehen, dass sie in dieser Sache in engem Kontakt zu Polizei und Staatsanwaltschaft stehe.



(Sehen sie hierunter weitere Videos und Fotos von Tatort und dessen Umgebung sowie von der Untersuchung des Unfallfahrzeugs durch DOVO)