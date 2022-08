Seltene Bilder vor De Panne: Ein Großer Tümmler tauchte vor einem Boot auf

Große Tümmler finden im Atlantischen Ozean ihre Nahrung sehr oft im tiefen Wasser, denn sie können sehr gut tief tauchen. Hier, vor unserer Küste, können sie weder tief tauchen, noch ihre gewohnte Nahrung finden. In den letzten Jahren sind an der hiesigen Nordseeküste drei Große Tümmler gestrandet: 2 im Jahr 2020 und einer in diesem Jahr (vor Wenduine).

Jetzt wurde also wieder ein Großer Tümmler gesichtet. Es bleibt zu hoffen, dass dieser nicht auch wieder am Strand gefunden wird. Der Meeresbiologe Jan Haelters von Königlichen Belgischen Institut für Naturwissenschaften geht davon aus, dass sich mehrere dieser Tümmler vor der belgischen Küste aufhalten könnten.

„Man vermutet, dass die bemerkenswerte Zahl an verirrten Großen Tümmlern auf von Menschen verursachten Geräuschen im Atlantik zurückzuführen ist. Unter anderem setzt die Marine Sonare ein, um feindliche U-Boote aufzuspüren,“ so Halters. Meerestiere, wie die Großen Tümmler werden von den Ping-Lauten der Sonare in ihrer Orientierung gestört.

Den Meeresbiologen beunruhigt die Tatsache, dass wieder mehr Tümmler hier auftauchen: „Es ist eine schlechte Nachricht, dass sie hier auftauchen, denn sie finden hier kein Futter. Sie sind total desorientiert, weil sie es nicht gewohnt sind, sich in so untiefem Wasser aufzuhalten.“ (Video: Floris Verschoore)