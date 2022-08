4 von 10 Grundschulen haben wenige Tage vor Beginn des Schuljahres zu wenig Lehrkräfte

Den Schulleitern stehen harte Zeiten bevor: Schätzungsweise 4 von 10 Grundschulen in Flandern und Brüssel haben weniger als eine Woche vor Beginn des neuen Schuljahres (am 1. September)immer noch zu wenig Lehrkräfte. Die Schulen sehen sich auch mit einem neuen Problem konfrontiert: Mehrere Lehrer entscheiden sich in letzter Minute für eine andere Arbeitsstelle. Dies soll in fast jeder dritten Schule der Fall sein.