AKW-Personal fordert längere Laufzeit von Doel 3 und Tihange 2, "unmöglich" antwortet Engie

Die Verlängerung der Laufzeiten der Reaktoren Doel 3 und Tihange 2 sei keine Option, wiederholte Engie am Samstag erneut, in einer Reaktion auf den offenen Brief der Belegschaft. Der Betreiber der Atomanlagen in Belgien erklärte über seine Sprecherin, er verstehe "die Emotionen, die mit der Schließung der Atomkraftwerke einhergehen", aber "Doel 3 und Tihange 2 werden wie geplant geschlossen". "Die Schließungsdaten sind gesetzlich festgelegt und die Betriebsgenehmigungen für die Kraftwerke enden zu diesen Daten. Dies ist seit langem festgelegt und wir haben uns seit langem darauf vorbereitet", fügte sie hinzu.