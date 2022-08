Fahrer, der in Brüssel in Kneipenterrassen raste, wird des versuchten Mordes verdächtigt

Kurz vor 13.00 Uhr am Freitag fuhr der Fahrer eines weißen Lieferwagens in zwei Terrassen in der tagsüber für den Verkehr gesperrten Fußgängerzone der Brüsseler Innenstadt, und flüchtete anschließend. Sechs Personen wurden leicht verletzt. Drei von ihnen wurden von der Polizeiwache, wo sie vernommen worden waren, in eine Klinik gebracht, wie die Brüsseler Feuerwehr am Freitagabend mitteilte. Die drei anderen Opfer konnten vor Ort versorgt werden.

Es wurde sofort ein Sicherheitsperimeter eingerichtet und eine strafrechtliche Ermittlung eingeleitet. Die Opfer wurden ebenso wie mehrere Zeugen befragt und die Bilder der Überwachungskameras wurden ausgewertet.

Kurz nach der Tat, um 13.15 Uhr, konnte der Lieferwagen in der Brüsseler Gemeinde in Sint-Joost-Ten-Noode gefunden werden. Als Vorsichtsmaßnahme wurde er vom Minenräumdienst der Armee überprüft. Der Fahrer soll das Fahrzeug am Fundort zurückgelassen haben und anschließend mit seinem eigenen Auto nach Antwerpen gefahren sein, wo eine seiner Schwestern lebt. Er wurde dort gegen 16.00 Uhr festgenommen.

Am Freitagabend wurde seine Wohnung in Sint-Joost-ten-Noode durchsucht und der Verdächtige selbst wurde mehrere Stunden lang von der Polizei verhört. Nach dieser Vernehmung beschloss die Staatsanwaltschaft, ihn dem Untersuchungsrichter vorzuführen und beantragte, dass er wegen versuchten Mordes in Haft genommen wird.