Friedenskollektiv legt Blumen am Mahnmal für die Helden des Widerstands in Ypern nieder

Am Vorabend des IJzerwake, einer jährlich stattfindenden radikal-flämischnationalistischen Mahnwache, legte das Friedenskollektiv Blumen am Gedenkstein für die Helden des Widerstands im Zweiten Weltkrieg nieder. Die Blumen wurden von der 8. Mai-Koalition niedergelegt, einer Initiative von Ellen De Soete, Tochter eines Widerstandskämpfers, und Simon Gronowski, der als 11-jähriger Junge er aus dem Zug in das Konzentrationslager Birkenau entkommen konnte.