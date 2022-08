Medizin: Belgische Forscher entwickeln eine verbesserte Behandlung von Herzinsuffizienz

Die Studie hat so weitreichende Folgen, dass sie diesen Samstag, den 27. August, auf dem Europäischen Jahreskongress für Kardiologie in Barcelona vorgestellt wird. "Sie wird außerdem am selben Tag in der Zeitschrift New England Journal of Medicine veröffentlicht, einer äußerst einflussreichen medizinischen Fachzeitschrift, die ausschließlich Forschungsergebnisse veröffentlicht, die die Medizin weltweit voranbringen können", betont das KCE.