Schon wieder Gewalt in der Drogenszene? Explosion beschädigt Fassade von Sushi-Shop in Brecht

Im Stadtteil Sint-Job-in't-Goor in der Antwerpener Kommune Brecht wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag die Fassade eines Sushi-Shops durch eine Explosion beschädigt. Die örtliche Polizei bestätigte dies. Was (und wer) die Explosion verursacht hat und ob es sich erneut um einen Anschlag in der Antwerpener Drogenszene handelt, wird noch untersucht.