Verschmutzte Nordsee: Belgien fordert von Großbritannien mehr Klarheit in der Abwasserfrage

Britische Wasserversorgungsunternehmen haben in letzter Zeit ungeklärte Abwässer ins Meer eingeleitet, was nicht nur in Großbritannien selbst, sondern auch in Nordfrankreich und in Belgien Umweltprobleme ausgelöst hat. Der für die Nordsee zuständige belgische Minister Vincent Van Quickenborne erklärte, er habe seine Verwaltung beauftragt, sich mit britischen Kollegen in Verbindung zu setzen, um mehr Deutlichkeit in dieser Angelegenheit zu fordern.