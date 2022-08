1.500 Menschen nehmen an der radikal-nationalistischen Mahnwache an der Yser in Ypern teil

Nach Angaben der Organisatoren nehmen 1.500 Menschen an der „IJzerwake“ in Steenstraete bei Ypern teil. Sie sprachen die Hoffnung aus, dass alles friedlich verlaufen werde. "Ich hoffe, dass es hier so ruhig bleibt, wie es gestern war. Ich hoffe, dass kein Dummkopf auf die Idee kommt, hierher zu kommen und Ärger zu machen", betonte Organisator Wim De Wit.

Er bedauert den ganzen Wirbel um die Frontnacht, das Musikfestival, das für den Vorabend der „IJzerwake“ geplant gewesen war. Dieses Festival wurde von der Stadt Ypern verboten, weil bestimmte Gruppen, die auf dem Plakat angekündigt worden waren, mit der extremen Rechten in Europa in Verbindung standen. Die Organisatoren fechten das Verbot noch immer an.