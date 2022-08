Deutsche Frau nach Sturz aus Wohnmobil auf der E17-Autobahn in Melsele schwer verletzt

Auf der E17-Autobahn in Richtung Gent ist bei Melsele, einem Ortsteil der Stadt Beveren in der belgischen Provinz Ostflandern, eine Frau aus Deutschland auf der Fahrbahn gelandet. Sie ist wahrscheinlich aus einem Wohnmobil gefallen. Sie wurde mit einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus in Sint-Niklaas gebracht.