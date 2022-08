Gaspreis explodiert: Durchschnittspreis liegt bei 339 Euro, 12-mal höher als noch vor einem Jahr

Jeder wird die hohen Preise auf seinen Abrechnungen zu spüren bekommen. "Die meisten Menschen in unserem Land haben einen variablen Vertrag", sagt Energieberater Dieter Jong. Fast alle Anbieter bieten aufgrund der starken Preiserhöhungen keine festen Verträge mehr an. "Diese variablen Verträge richten sich nach den Tages- oder Monatspreisen. Konkret bedeutet dies, dass sich der hohe Gaspreis von gestern beispielsweise auf Ihrer Rechnung für das gestern verbrauchte Gas niederschlägt."

In Wirklichkeit ist der Preis übrigens noch höher, betont Jong. "Dieser Preis ist ein Großhandelspreis für eine konstante Produktionskapazität. Sie müssten also den ganzen Tag über die gleiche Menge an Gas verbrauchen. In der Praxis verbrauchen die Menschen tagsüber mehr als abends, so dass sie etwa 10 % mehr bezahlen müssen. Hinzu kommen die Steuern, wie die Mehrwertsteuer, und die Vertriebskosten. Diese werden zusätzlich berechnet."