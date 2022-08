Geschafft! GP von Belgien in Spa-Francorchamps behält nächstes Jahr seinen Platz im F1-Kalender

Der Große Preis von Belgien wurde erstmals 1925 ausgetragen und zählt seit 1950 zur Formel-1-Weltmeisterschaft. Er wird auf der Rennstrecke Spa-Francorchamps in der Stadt Stavelot (Stadtteil Francorchamps) in den Ardennen in der Nähe von Spa und Malmedy nahe der deutschen Grenze ausgetragen

Die Zukunft von Spa-Francorchamps hing an einem seidenen Faden, denn kommerzielle und wirtschaftliche Interessen schienen über die Sportgeschichte zu siegen. Fahrer wie Max Verstappen haben jedoch immer wieder ihre Liebe zur belgischen Strecke bekundet, und auch die Organisatoren hatten eine Charmeoffensive mit mehr Unterhaltung und besseren Bedingungen für die Zuschauer gestartet.