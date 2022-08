Max Verstappen gewinnt in Spa Großen Preis von Belgien nach Überholmanöver von Platz 14 aus

Die Red Bulls klebten hinter dem Ferrari des führenden Sainz, und nachdem Perez Verstappen passieren ließ, konnte der Zweikampf an der Spitze richtig beginnen. Aber es gab kein Duell: Verstappen hatte viel mehr Tempo und musste nicht einmal Vollgas geben, um die Führung zu übernehmen. Von 14 auf 1: Die Meisterklasse von Max war beeindruckend.

Wenig später zog auch Perez an Sainz vorbei, Red Bull konnte in aller Ruhe kontrollieren. Charles Leclerc, der Zweite in der Weltcup-Wertung, schnitt weniger gut ab. Seinem Ferrari fehlte es an Geschwindigkeit, um um den Sieg mitzufahren, und er wurde schließlich Fünfter.

Gegen Verstappen war nichts zu machen. Mit seinem neunten Saisonsieg nimmt er sich bereits eine große Option auf einen zweiten Weltmeistertitel.