Steckenpferdreit-WM in Geraardsbergen: "Man braucht Mut und Geschick zwischen den Beinen"

"Es ist eine Gratwanderung zwischen künstlerischer Phantasie und Humor auf der einen Seite und Fachwissen und Ernsthaftigkeit auf der anderen."

In einigen Ländern ist die Disziplin auch offiziell als Sportart anerkannt, so zum Beispiel in Finnland, wo es etwa 10.000 Anhänger des Steckenpferdreitens gibt. "Dort gibt es Vereine, professionelle Trainer und Freizeitsportler. Ein ganzes Netzwerk, das ein Zeichen gesetzt hat", sagt De Winde.

"Die Finnen lachen überhaupt nicht darüber. Das hat mit der Geschichte des Spiels zu tun: junge Frauen, die sich zusammentaten und es als eine Form der radikalen Selbstdarstellung sahen, ohne Rücksicht auf die Meinung anderer. Lachen gehört dazu, aber es erfordert unglaublich viel Mut. Es hat - denke ich - eine aktivistische Dimension".

Auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei ist das Niveau des (Hobby-)Reitens hoch. "In Belgien und den Niederlanden gibt es noch eine gewisse Zurückhaltung. Viele Leute machen das zu Hause oder in der Reitschule", erklärt De Winde die Unterschiede, die in Geraardsbergen zu sehen sein werden.

Für die Dressur bei den Weltmeisterschaften gibt es eine Jury mit zwei professionellen deutschen Trainern, weil diese Disziplin die schwierigste ist. "Wir achten auf Eleganz und Kreativität, aber vor allem auf die Ausführung einiger spezifischer Bewegungen. Man kann es mit der Dressur im Pferdesport vergleichen: Es ist wichtig, dass man auf dem Reitplatz feste Muster vorführt." Für die Amateure gibt es eine Freestyle-Kategorie.