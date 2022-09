25 Jahre alter Opel Astra aus Beringen mit 1 Mio. Kilometer auf dem Zähler zieht bald ins Opel-Museum um

Der 25 Jahre alte Opel Astra F mit Baujahr 1997 von Gerry Dirix aus Beringen in der Provinz Limburg hat rund 1 Mio. Kilometer auf dem Zähler. Jetzt bekommt dieser Youngtimer einen Platz im Opel-Museum in Rüsselsheim. Auffallend: In der Opel-Sammlung ist noch kein einziger Astra F enthalten…