Banken erwarten ein Nullwachstum Belgien im dritten Quartal 2022

"Wir erwarten ein Energieproblem im Winter", so Philippe Ledent, Volkswirt bei ING in Belgien: "Wir gehen davon aus, dass die Energiepreise hoch bleiben und befürchten einen Mangel an Energie."

Die 5 von De Tijd befragten belgischen Banken sagen deshalb alle für das dritte Quartal ein Nullwachstum voraus und 4 der 5 Finanzinstitute gehen sogar von einem negativen Wachstum im vierten Quartal aus.

Die Banken ING und Degroof Petercam sagen eine Rezession voraus, denn sie erwarten auch für das erste Quartal 2023 einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten. Ökonomen sprechen von einer Rezession, wenn die Wirtschaft in zwei aufeinander folgenden Quartalen sinkt.

Die Angst vor Energieknappheit und vor einer entsprechenden Spekulation in Europa ist groß und dies lässt zum Beispiel die Preise für Gas spektakulär ansteigen. Die durchschnittliche Wachstumsprognose der Banken liegt in Europa liegt für 2023 bei 0,2 %, gegenüber 2,4 %für das laufende Jahr.