Unterschiedlicher Schulkalender in Belgien: Erster Schultag in der Französischen Gemeinschaft 

Im neuen Schulkalender in der Französischen Gemeinschaft, also in der Wallonie und in den frankophonen Schulen in der Brüsseler Hauptstadt-Region, fängt die Schule nach dem Sommer ab diesem Jahr am jeweils letzten Montag im August an. Hier sind also die Schulferien um zwei Wochen gekürzt worden. Zum Ausgleich weitet man hier aber die Allerheiligenferien und die Krokusferien (zu Karneval) auf zwei Wochen aus.

In der Französischen Gemeinschaft in Belgien ist man der Ansicht, dass ein Schulkalender, der mehr oder weniger sieben Wochen Unterricht und zwei Wochen Ferien im Rhythmus bietet, für den Lernprozess der Kinder und Jugendlichen besser ist, als kurze Ferien zwischendurch und zwei Monate Sommerferien.

In Flandern und um deutschsprachigen Ostbelgien bleiben die Bildungsministerien beim seit jeher angewandten Schulkalender. Hier beginnt der Unterricht erst am 1. September und die Sommerferien dauern weiterhin zwei Monate (Juli und August).