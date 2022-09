Hunderte Antwerpener gedachten der Razzien gegen Juden während des Zweiten Weltkriegs

Van de Kelder erzählte weiter: „Danach Vergeltung beschlossen die Deutschen, dass die Antwerpener Polizei am Tag danach selbst Razzien durchführen musste. Der Auftrag war, in jedem Viertel 250 Juden festzunehmen. Alleine hier in Zurenborg wurden an diesem Tag 448 Juden verhaftet. Sie hatten hier also ‚ihr Bestes gegeben‘. Eine unwahrscheinliche Zahl. Wir müssen die Erinnerung daran wach halten, genauso wie die Namen der Opfer.“

Die festgenommenen Juden wurden in einer Schule in Zurenborg zusammengetrieben, um von dort aus über die Sammelstelle in der Kaserne Dossin in Mechelen in die Vernichtungslager der Nazis in Osteuropa deportiert zu werden. Die meisten von ihnen überlebten dies nicht. In der Schule kannte man bis vor Kurzem diese Geschichte noch nicht.

Diese Veranstaltung von der Nachbarschaftsvereinigung „Zurenborg Curieus“ („Neugieriges Zurenborg“) wurde bereits zum 5. Mal organisiert. Es gab musikalische Beiträge, eine Ansprache von Herman Van Goethem, dem Rektor der Antwerpener Universität (UAntwerpen) und Lesungen der beiden Antwerpener Schriftsteller Tom Lanoye und Jeroen Olyslagers, die sich mit diesem Thema in einigen ihrer Werke auseinandersetzten.