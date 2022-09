Tragischer Unfall: Vater überfährt sein Töchterchen in der eigenen Einfahrt

Der Unfall passierte bereits am Sonntagnachmittag, als ein Mann in der Dahlialaan in Lochristi seine eigene Tochter angefahren hatte. Der Mann fuhr rückwärts in die Einfahrt des eigenen Anwesens hinein und bemerkte nicht, dass sein anderthalb Jahre altes Töchterchen dort umherkrabbelte. Er fuhr das Kleinkind an, dass dabei ums Leben kam.

Am Sonntagabend kamen Familienmitglieder und Freunde zum Unfallort, um dem Kleinkind zu gedenken (Foto oben). Währenddessen stellte die Staatsanwaltschaft der Provinz Ostflandern einen Verkehrssachverständigen an, der die Unfallursache bzw. den Unfallhergang untersuchen soll.