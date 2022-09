Unterricht im frankophonen Belgien: Niederländisch verliert als zweite Sprache an Popularität

Die Schülerinnen und Schüler im frankophonen Unterrichtswesen in Belgien entscheiden sich immer seltener für Niederländisch als zweite Sprache. Während an den französischsprachigen Schulen in der Region Brüssel-Hauptstadt Niederländisch als zweite Sprache ein Pflichtfach ist, haben die Schulkinder in der Wallonie die Wahl zwischen Niederländisch, Englisch und Deutsch als zweite Sprache.