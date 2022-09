Wie eine Praktikantin in Brüssel einen "neuen" Kupferstich von Bruegel entdeckte

Margaux Nogues erzählte gegenüber unseren Kollegen des frankophonen Rundfunks RTBF, wie sie vorgegangen ist: „Ich habe das Werk in ein Bad mit warmem Wasser getaucht. Dabei löste sich der Karton ganz leicht. Als ich diesen abzog, entdeckte ich auf der Rückseite ein anderes Werk von Bruegel.“ Dabei handelt es sich um die Gravur des Bruegel-Werks „Patienta“ aus dem Jahr 1557. „Das war für mich ein sehr wichtiger Moment und wirklich der Höhepunkt meines Praktikums“, so die Kunst- und Restaurationsstudentin.

„Ich bin erst seit 5 Jahren mit dem Fach Kunstrestaurierung beschäftigt“, so Nogues, die in Paris studiert. Im September muss sie ihre Diplomarbeit verteidigen. Ob ihre Entdeckung in Brüssel in diese Arbeit einfließt, weiß sie noch nicht, doch für ihre Bewerbungsunterlagen ist dies ein vielleicht sehr wichtiges Detail…