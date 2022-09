39 % mehr Verkehrstote im ersten Halbjahr 2022 in Belgien als im gleichen Vorjahreszeitraum

Zwischen Anfang Januar und Ende Juni in diesem Jahr haben 231 Personen im Straßenverkehr in Belgien ihr Leben verloren. Laut Vias hat sich dabei auch die Zahl der Fußgänger, die bei Unfällen ums Leben kamen, mehr als nur verdoppelt und liegt schon jetzt bei 35 Todesopfern. 25 davon wurden von Autos angefahren.

„Dieser Anstieg kann nicht ausschließlich mit dem schrecklichen Unfall von Strépy erklärt werden, bei dem 6 Teilnehmer eines Karnevalsumzugs von einem Auto überfahren wurden“, so Stef Willems von Vias.

Im gleichen Zeitraum ist auch die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 20 % angestiegen. Besonders Auffallend sind die Unfallzahlen bei Nutzern von E-Steps, also mit elektrisch betriebenen Rollern. Hier stieg die Zahl von 340 Vorfällen im ersten Halbjahr 2021 auf jetzt 840.

Vor einigen Tagen erst wurde bekannt, dass täglich bis zu 13 Kinder bei Unfällen auf dem Schulweg verletzt werden. Diese Zahlen betreffen ebenfalls das erste Halbjahr 2022, also die Zeit zwischen dem Jahreswechsel und dem Beginn der Schulferien in Belgien End Juni.

Willems gibt dazu gegenüber VRT NWS an, dass es seit rund 5 Jahren keinen strukturellen Rückgang der Verkehrstoten in Belgien gibt. Inzwischen, so der Vias-Geschäftsführer weiter, liegen die Unfallzahlen im Allgemeinen wieder auf dem Niveau von 2019, also von vor Corona.

In Belgien geschehe viel in Sachen Verkehrssicherheit, so Willems, doch die Resultate davon seien unzureichend und so müsse noch mehr in Sachen Aufklärung und Sensibilisierung passieren.