Brussels Airport: Politiker aus der Region fordern eine Abschaffung der Flugroute "Löwen geradeaus"

16 Bürgermeister und Abgeordnete aus dem flämischen Landes- und dem belgischen Bundesparlament von 5 verschiedenen Parteien aus Löwen und Umgebung in Flämisch-Brabant fordern in einem gemeinsamen Schreiben an Bundesverkehrsminister Georges Gilkinet (Ecolo) eine Abschaffung der Flugroute „Leuven Rechtdoor“ („Löwen geradeaus“). Sie wollen, dass der Fluglärm bei den Starts und Landungen am Brüsseler Flughafen in Zaventem gerechter verteilt werden.