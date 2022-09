Ein Unternehmen aus Flandern entwickelt Testsysteme für die NASA-Raumfahrt

Celestia, ein Unternehmen aus Berchem bei Antwerpen, hat am NASA-Raumschiff Artemis, das eigentlich am Montag zu einer Reise zum Mond starten sollte, mitgearbeitet. Die Artemis soll in eine Umlaufbahn rund 100 km um den Mond gebracht werden. Noch ist dies ein unbemannter Flug, doch bis 2025 will die NASA auch wieder Menschen zum Mond schicken. Auch daran wird Celestia mitarbeiten.