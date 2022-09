Energiekrise: Ein Viertel der selbständigen und mittelständischen Unternehmen in Flandern erleidet Verluste

Unizo fordert von den Regierungen auf belgischer Bundes- und auf flämischer Landesebene Maßnahmen, mit denen nicht nur den privaten Haushalten und Familien geholfen wird, die steigenden Energiepreise zu stemmen, sondern auch dem Mittelstand: „Neben einer Deckelung der Gaspreise müssen rasch zielgerichtete Unterstützungen für die Unternehmer kommen, die am meisten unter den steigenden Energiekosten zu leiden haben.“

Konkret fordert Unizo-CEO Van Assche, dass Belgien nach deutschem und französischem Beispiel einen europäischen Krisenrahmen umsetzt. Dafür müsste seiner Ansicht nach ein Drittel der kleinen und mittelständischen Unternehmen in ganz Belgien in Anmerkung kommen. Er schlägt vor: „Dabei sollten die durchschnittlichen Preise von 2021 übernommen und verdoppelt werden. Alles, was über dieser Verdoppelung liegt, sollte mit 30 % von staatlicher Seite her unterstützt werden.“