In Flandern und Brüssel: Jetzt explodieren auch die Mieten

Die durchschnittlichen Mieten für Wohnungen sind in Flandern und in Brüssel deutlich angestiegen und der Mietmarkt steht gehörig unter Druck. Dies ist aus dem aktuellen Mietbarometer des Maklerverbandes CIB ersichtlich. Die flämische Mieterplattform ist der Ansicht, dass gegengesteuert werden muss. In Flandern sind die Durchschnittsmieten laut CIB auf über 800 € pro Monat gestiegen und in Brüssel auf monatlich über 1.000 €.