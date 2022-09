In Gosselies bei Charleroi: Hier könnte ein belgisches Legoland entstehen

Das Legoland in Charleroi wäre der vierte Park seiner Art in Europa. Bisher entstanden solche Parks in Dänemark, in England und in Deutschland. Wird aus dem Projekt Realität, dann würden hier rund 400 Mio. € investiert und bis zu 1.000 Menschen könnten dann eine Arbeit hier finden. Die Wallonische Region will davon 100 Mio. € übernehmen.

Der Legoland-Park würde eine Große von etwa 90 ha haben und dort sollen auch ein Hotel und Ferienwohnungen entstehen. John Jakobsen, einer der Direktoren von Legoland, sagte dazu am Dienstag: „Wir finden, dass der Ort in Charleroi gut gelegen ist, um Besucher aus Belgien, Nordfrankreich, den Niederlanden und aus Luxemburg anzuziehen. Der Standort liegt auch strategisch gut in der Nähe von Autobahnen und einem guten Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr.“

Muss noch definitiv bestätigt werden

Die Verantwortlichen von Legoland rechnen mit jährlich rund anderthalb Millionen Besuchern. Bis Ende des Jahres will sich Merlin Entertainments definitiv dazu entscheiden, sich in Charleroi-Gosselies niederzulassen oder aus dem Projekt auszusteigen. Dies hängt, wie so vieles, derzeit auch von der wirtschaftlichen Lage und von den steigenden Kosten (u.a. für Energie und Baumaterial) ab.

An diesem Standort befand sich früher eine Produktionsstätte für Baumaschinen von Caterpillar. Doch dieses Werk musste vor 6 Jahren schließen. Damals verloren hier rund 2.000 Beschäftigte ihre Arbeit. Eine Investierung, wie die in diesem Umfang von Legoland, ist hier in dieser nach wie vor strukturschwachen Region sehr willkommen, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten.