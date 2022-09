Premier De Croo in Oslo: Norwegen hält nicht viel von einer Preisdeckelung für Gas

Premier De Croo sagte in Oslo, dass auch Norwegen kein Interesse daran haben könne, dass Europa aufgrund der steigenden Energiepreise auf den Abgrund zusteuere. Deshalb müsse die Europäische Union auch den Norwegern deutlich machen, dass man nicht mehr Bereit dazu sei, jeden Preis für Energie zu zahlen. Doch einen wirklichen Erfolg hatte der flämische Liberale in Oslo nicht, denn sein Gegenüber, Premierminister Jonas Gahr Støre, blieb in dieser Frage eher zurückhaltend.

Store warnte seinerzeit vor Maßnahmen, die zu Auswirkungen auf die Gaslieferungen haben könnten. Auch sein Land wolle eine Stabilität auf dem Energiemarkt, so der Norweger.

Dies unterstreicht, dass ein Land wie Belgien alleine eine Preisdeckelung für Gas oder andere Energieprodukte nicht durchsetzen kann und dass die EU einmal mehr dazu aufgefordert ist, gemeinsam aufzutreten und die europäischen Partner, die nicht zur EU gehören, davon zu überzeugen, sich am Einfrieren der Gaspreise zu beteiligen. Norwegen ist ein solches Land.