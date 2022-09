Agfa-Gevaert veräußert einen großen Teil seiner Aktivitäten an den deutschen Vermögensverwalter Aurelius

Die Druckerei-Abteilung von Agfa-Gevaert sorgte mit einem Jahresumsatz von rund 748 Mio. € für etwa 40 % des Umsatzes der Gruppe, die einstmals aus einer Fusion zwischen dem belgischen Unternehmen Gevaert und dem deutschen Unternehmen Agfa entstanden ist.

Agfa-Gevaert mit Sitz in Mortsel bei Antwerpen hielt bisher jetzt noch rund 20 % des weltweiten Marktes für Druckplatten in Händen. Doch im Laufe der letzten Jahren sanken die Gewinne signifikant, denn durch die allgemeine Digitalisierung der Medienlandschaft werden immer weniger Zeitungen und Zeitschriften gedruckt. Diese Digitalisierung bedeutet auch, dass weniger Bargeld benötigt wird und dass deshalb weniger Geldscheine gedruckt werden.

Aurelius glaubt an das Geschäft mit den Druckereien

Der deutsche Vermögensverwalter Aurelius übernimmt die Druckabteilung mitsamt der rund 1.700 Beschäftigten und zahlt dafür 92 Mio. €, wie De Standaard meldet. Der Großteil der Verkaufssumme betrifft das Rentenpaket der Agfa-Gevaert-Gruppe, das auf 40 bis 50 Mio. € geschätzt wird.

In einer Pressemitteilung sagt Aurelius, dass man hier im Gegensatz zu Agfa-Gevaert sehr wohl noch an dieses Geschäft glaubt. „Wir werden dieses Geschäft noch mehr auf Wachstumsmärkte ausrichten, wie z.B. das Drucken von Verpackungsmaterial oder die Herstellung von Prepress-Software. Das Unternehmen wird mit unserer Hilfe die Führung in diesem sich konsolidierenden Markt übernehmen“, so Aurelius-CEO Dirk Markus.