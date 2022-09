Belgiens Regierung einigt sich auf ein Prinzipabkommen für Abgaben auf Übergewinne bei Energieproduzenten

Die Regierung gibt einer Arbeitsgruppe bis Ende des Monats September Zeit herauszufinden, wie hoch eine solche Abgabe ausfallen kann und wie dieser dann doch sehr komplexe Vorgang ablaufen soll. Die mögliche Höhe von entsprechenden Steuern oder Sonderabgaben soll sich am Maß der Übergewinne orientieren, doch wie sollen diese Übergewinne überhaupt bewertet und eingegrenzt werden? All das gilt es innerhalb eines Monats zu klären.

Wie kompliziert das sein kann, erklärte Belgiens Ministerin für staatliche Unternehmen, Petra De Sutter (Groen) am Mittwochmorgen gegenüber VRT NWS: "Der Kern dieses juristisch-technischen Problems besteht darin, dass man juristische Risiken eingeht, wenn man etwas besteuert, was bereits beteuert wird." Aus diesem Grunde schlug De Sutter auch eine Abgabe statt eine Steuer vor. Das Problem ist hier z.B. die sogenannte "nukleare Steuer" auf die Reingewinne, die mit Atomkraft in Belgien erzielt werden.