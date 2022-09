Bodenuntersuchungen in Tongeren für die Suche nach den Resten einer römischen Villa

Auf einem Acker in Diets-Heur, einer Teilgemeinde von Tongeren in der Provinz Limburg finden in diesen Tagen Bodenuntersuchungen statt (Foto), die zum Ziel haben, mögliche Überbleibsel einer römischen Villa zu finden, die dort einmal gestanden haben soll. Ersten archäologischen Untersuchungen zufolge ist dort eine Art Fundament vorhanden. Jetzt muss mit dem Landwirt, dem dieser Acker gehört, verhandelt werden, wie weitere Forschungen vorgenommen werden können, wie der VRT-Sender Radio 2/Limburg meldet.