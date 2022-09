"Die Zahl der Schwerverletzten im Straßenverkehr wird in Belgien unterschätzt"

Das Institut für Verkehrssicherheit analysierte die Zahl von schwerverletzten Opfern von Verkehrsunfällen im Zeitraum zwischen 2005 und 2019. Das bedeutet, dass laut diesen Angaben in diesen 14 Jahren rund viermal so viele schwerverletzte Verkehrsopfer in Belgien in Krankenhäuser eingeliefert wurden, als die Polizei angegeben hat.

Vias fand zudem heraus, dass für jeden im Verkehr schwer verletzten Radfahrer, den die Polizei meldet, sieben weitere in Krankenhäusern aufgenommen werden mussten.

Stef Willems von Vias interpretiert das Resultat dieser Studie gegenüber VRT NWS wie folgt: „Das liegt daran, dass es zu vielen Fahrradunfällen kommt, bei denen es keine zweite Partei gibt. Bei solchen Unfällen kommt die Polizei nicht vor. Es wird also kein Protokoll aufgestellt und die Betroffenen begeben sich selbst ins Krankenhaus. Darum sind die Angaben der Krankenhäuser viel akkurater, als die der Polizei und geben ein viel besseres Bild vom eigentlichen Umfang des Problems und dazu, wie sich die Radfahrer im Verkehr verhalten und welche Verletzungen sie erleiden.“