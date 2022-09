Konzertierung zu den hohen Energiepreisen in Belgien: Bisherige Maßnahmen werden bis März 2023 verlängert

Weiter wurde vereinbart, dass die Bundesregierung und die Länder und Regionen gemeinsam Energie in den Gebäuden der öffentlichen Hand sparen wollen und dass man sich gemeinsam bei der Europäischen Union für eine Preisdeckelung vor allem für Gas einsetzen wird. Premierminister Alexander De Croo (Open VLD - Foto oben) sagte denn auch, dass es nur eine europäische Lösung geben könne: „Ich bleibe dazu in Kontakt mit der EU-Kommission. Jetzt muss Europa zeigen, ob es seine notleidenden Unternehmen unterstützt.“

Mathieu Michel (MR), Staatssekretär für die staatliche belgische Gebäudeverwaltung, will, dass die Temperatur in diesen Gebäuden nicht höher sein darf als 19°C und er will auch erreichen, dass bei der Beleuchtung gespart wird.