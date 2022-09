Tödlicher LKW-Unfall in Gent wohl durch epileptischen Anfall des Fahrers verursacht

Am vergangenen Dienstagvormittag war ein mit einem Tankcontainer beladener Lastzug auf den Genter Ring R40 (Dok Noord) in Höhe der Bataviabrücke in Richtung Dampoort unterwegs, der am Stapelplein eine Kurve verpasste und geradeaus fuhr. Dabei überfuhr er eine 44 Jahre alte Radfahrerin, die dabei ums Leben kam und er rammte ein Bürogebäude. Dabei wurde das Eingangstor zerstört und die Fassade stark beschädigt.

Der Fahrer, ein 43 Jahre alter Bulgare, war in seinem Führerhaus eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage verletzt befreit werden. Inzwischen konnte der Mann das Krankenhaus verlassen, doch genaue Angaben zum Unfallhergang kann er offenbar nicht machen.

Aus einer Blutprobe und einem Alkoholtest wurde deutlich, dass der Fahrer weder getrunken hatte, noch unter Drogeneinfluss gestanden hat. Sicher ist auch, dass er ein erfahrener LKW-Fahrer ist, dessen Dokumente in Ordnung waren. Zudem fuhr der Lastwagen auch nicht zu schnell. Die Radfahrerin, die bei den Unfall ums Leben kam, hatte sich ebenfalls den Verkehrsregeln entsprechend verhalten und befand sich auf der mittleren Verkehrsinsel der Ringstraße, von wo aus die diese weiter überqueren wollte, die Zeugen berichteten.

Ersten Untersuchungen eines Gerichtsarztes zufolge soll der bulgarische LKW-Fahrer am Steuer seines Fahrzeugs einen epileptischen Anfall erlitten haben, bei dem er die Kontrolle über das Gefährt verloren hat. Der Fahrer selbst kann sich an nichts mehr von dem Unfall erinnern. Der Lastwagen wurde zu weiteren technischen Ermittlungen bereits nach dem Unfall beschlagnahmt. Der Tankcontainer ist mit einer chemischen Flüssigkeit beladen, die nur in Kontakt mit Wasser gefährlich werden kann, so die Feststellung unmittelbar nach dem Unfall.