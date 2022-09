Umweltverschmutzung in Flandern: Über 2.500 alte Deponien bereiten Sorgen

Am Dienstagabend wurde die entsprechende „Pano“-Sendung ausgestrahlt und hier veröffentlichte die Landesabfallgesellschaft OVAM zum ersten Mal überhaupt eine Landkarte, auf der die zahlreichen Alt-Deponien verzeichnet sind. Viele dieser Deponien sind mitunter Jahrzehnte alt und werden seit langem nicht mehr betrieben. Laut OVAM soll noch knapp ein Dutzend dieser „historischen“ Abfallhalden in Betrieb sein: „Heute, in 2022, werden noch knapp 2 % aller Abfälle in Mülldeponien entsorgt, doch aus der Vergangenheit verfolgen uns noch zahlreiche alte Anlagen.“

Inzwischen ist auf der Webseite von OVAM eine Karte zu finden, auf der alle Anlagen verzeichnet sind, die schon vor 1981 bestanden. Bis dahin waren die „klassischen Müllgruben“ auch in Flandern noch Gang und Gäbe. Mehrere größere Konzentration an alten Abfalldeponien sind rund um den Antwerpener Hafen zu finden, am Ufer der Rupel auf Höhe der Gemeinden Boom und Willebroeck (Karte unten) oder auch in den Industriegebieten im Süden von Gent bzw. am Ufer der Schelde bei Zwijnaarde. In anderen Regionen Flanderns hingegen sind auch gar keine solche Altlasten zu finden.

"150 Jahre problematische Böden sanieren"

Neben diesen bekannten ehemaligen Müllhalden verzeichnet OVAM aber auch rund 80.000 Stellen, die als risikoreich gelten. Das sind z.B. Flächen, auf denen Altlasten im Boden schlummern, wie frühere Autowerkstätten oder Tankstellen, aber auch ehemalige Schrottplätze oder niemals sanierte ausgediente Fabrik- oder Werksgelände. 12.000 dieser Flächen gelten als giftig und müssen saniert werden. Davon sind erst etwa 4.500 in Angriff genommen worden. Bis 2036 will OVAM diese Gelände alle grundsaniert haben, doch ob das gelingt, ist fraglich. Die zuständige flämische Umweltinspektion arbeitet mit lediglich etwa 100 Mitarbeitern und, wie OVAM-Sprecher Jan Verheyen gegenüber „Pano“ erklärte: „Wir sanieren hier 150 Jahre problematische Böden. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist kein Spring, sondern ein Marathon.“

Für die Anwohner solcher früherer Deponien ist dies kein Trost. Es steht zu befürchten, dass von diesen Anlagen gesundheitsschädliche Substanzen austreten, die den Boden, die Luft und das Grundwasser verseuchen. Nicht selten wissen die Betroffenen gar nicht, dass sie im Umfeld einer solchen Anlage leben, wie „Pano“ herausgefunden hat.