8 Monate altes Baby stirbt in Kinderkrippe in Eernegem, wahrscheinlich Unfall

Ein acht Monate altes Baby ist am Dienstagnachmittag in einer Kinderkrippe in Eernegem gestorben. Das haben der Bürgermeister der Gemeinde Ichtegem und die Staatsanwaltschaft von Westflandern am Donnerstag bestätigt. Der kleine Junge war durch sein Bett gefallen. Die Ermittlungsbehörden untersuchen jetzt, ob ein Defekt am Kinderbett den tragischen Unfall verursacht hat.