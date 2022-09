Absoluter Rekord: wärmster August je, der in Belgien gemessen wurde

Der bisherige Rekord war 1997 mit 21,2 Grad aufgestellt worden.



Die durchschnittliche Höchsttemperatur betrug 26,8 Grad (normalerweise 23,0 Grad), was ebenfalls einen absoluten Rekord darstellt. Die durchschnittliche Tiefsttemperatur lag bei 15,8 Grad (normal 13,9).

Der August stellte auch einen anderen Rekord auf: In Ukkel lag die Höchsttemperatur ausnahmslos an allen Tagen bei mindestens 20 Grad (normalerweise nur an 23,9 Tagen). Außerdem gab es 19 Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 25 Grad (8 Tage normal) und 8 Tage mit einer Höchsttemperatur von über 30 Grad (2,1 Tage normal).

Es war auch der zweittrockenste August im aktuellen Berichtszeitraum, fügt das KMI hinzu. In Ukkel fielen nur 17,8 mm Niederschlag (normal 86,5 mm), das niedrigste Ergebnis nach 1991 (15,7 mm). Vom 21. bis 31. August wurde dort kein Niederschlag gemessen.