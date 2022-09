Auch in Flandern beginnt heute das neue Schuljahr für 1,2 Millionen Kinder und 165.000 Lehrkräfte

Nachdem der Unterricht im französischsprachigen Unterrichtswesen in Belgien bereits am 29. August angefangen hat, beginnt der Ernst des Lebens an diesem 1. September auch für die 1,2 Millionen Schüler und Schülerinnen in Flandern. Das Gleiche gilt an diesem Donnerstagmorgen ebenfalls für die rund 165.000 Lehrkräfte, die Kinder vom Vorschulalter bis zu den Abiturklassen betreuen.