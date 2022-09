Flämischer Bildungsminister in Brüssel will Lehrerausbildung von Quereinsteigern bezahlen

Das niederländischsprachige Bildungswesen in Brüssel leidet seit Jahren unter einem Mangel an Lehrkräften. Gatz möchte Berufsanfänger ermutigen, den Schritt zu wagen, indem er die Kosten für die Lehrerausbildung übernimmt. Quereinsteiger, die ihre Lehrerausbildung noch nicht abgeschlossen haben, können nun von drei Wochenstunden freigestellt werden. Gatz will diesen Anteil auf 20 Prozent einer Vollzeitstelle erhöhen.

Der Minister will auch einen finanziellen Bonus für Lehrer, die im niederländischsprachigen Unterricht in der Hauptstadt arbeiten. Das System der "Brüssel-Prämie" wird bereits bei der Rekrutierung von Polizeikräften aus Flandern angewandt. Zu Beginn ihrer Laufbahn erhalten Polizeibeamte eine Prämie von 670 Euro brutto pro Jahr, die sich nach fünf Jahren auf 1.340 Euro pro Jahr erhöht. Gatz fordert den Bildungsminister von Flandern, Ben Weyts (flämische Nationalisten, N-VA) auf, die Prämie auch den Lehrern in der Hauptstadt zu gewähren. Im Gegenzug müssten sie sich verpflichten, mehrere Jahre lang eine niederländischsprachige Ausbildung in Brüssel zu absolvieren.