Wer zu einer Haftstrafe von bis zu 3 Jahren verurteilt wurde, muss die Strafe ab heute absitzen

Wer zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde und noch nicht sofort seiner Freiheit beraubt wurde, erhält nach seiner Verurteilung eine Aufforderung der Staatsanwaltschaft, sich innerhalb von fünf Arbeitstagen im Gefängnis einzufinden. Nach der Verbüßung eines Drittels seiner Strafe, kann der Verurteilte eine Entlassung auf Bewährung beantragen. Sechs Monate vor Ablauf dieser Frist kann er auch eine elektronische Fußfessel oder eine begrenzte Haftstrafe beantragen.

In einigen Fällen dürfen rechtskräftig verurteilte Personen unmittelbar nach ihrer Meldung in der Haftanstalt nach Hause gehen. Zum Beispiel, weil sie bereits in Untersuchungshaft waren. Oder weil sie zu weniger als 18 Monaten Haft verurteilt wurden und daher bereits für eine Fußfessel in Frage kommen. Ausgenommen sind Personen, die wegen sexueller oder terroristischer Straftaten verurteilt wurden.