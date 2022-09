Zahl der Corona-Infektionen so gut wie auf dem niedrigsten Stand seit Anfang des Jahres

Die untersuchten Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 16. bis 29. August. In der erwerbstätigen Bevölkerung lag die Inzidenzrate, d. h. die Anzahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner, in den letzten zwei Wochen bei 202. Das ist ein Rückgang um 26 Prozent im Vergleich zum vorherigen Zeitraum vom 2. bis 15. August. Damals hatte der Inzidenzwert 274 betragen.

Auch in der belgischen Bevölkerung insgesamt wurde ein deutlicher Rückgang der Ansteckungen beobachtet. Während der Inzidenzwert Mitte Juli noch knapp unter 700 betrug, ist er in den letzten zwei Wochen auf 221 gesunken. Der Unterschied zwischen der Bevölkerung insgesamt und der Erwerbsbevölkerung hat sich also verringert. Die Sektoren, in denen die höchste Inzidenz verzeichnet wurde, waren unverändert das Gesundheits- und Sozialwesen. Die Bereiche Reisen und Verkehr haben sich dagegen in den letzten Wochen deutlich verbessert.