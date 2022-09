Antwerpen: Drei Männer im Stadtteil Berchem mit einer Waffe in einem Auto erwischt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Antwerpener Polizei bei einer Kontrolle in der Straße Deken De Winter in Berchem drei Männer festgenommen, die eine Waffe in einem Auto mit sich führten, berichtet die Tageszeitung Gazet van Antwerpen. Die Staatsanwaltschaft der Hafenstadt bestätigte den Vorfall, ohne ihn weiter zu kommentieren. Möglicherweise hatte das Trio einen Anschlag geplant, der mit dem Antwerpener Drogenmilieu in Verbindung steht.