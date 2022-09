Belgische Bahn NMBS/SNCB zieht positive Sommerbilanz: "Das Duo-Ticket war ein Erfolg"

Die Zugnutzung unter der Woche in diesem Sommer erreichte 90% der Zahlen von 2019 und setzte damit einen Anstieg fort, der bereits im letzten Jahr zu verzeichnen war, wie die Belgische Bahn am Freitag mitteilte. Besonders beliebt waren die Wochenendzüge sowie das Angebot Küstenexpress, mit dem man schneller an die belgischen Strände reisen konnte. Das im Frühjahr eingeführte Duo-Ticket war ein großer Erfolg.