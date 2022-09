CO2-Knappheit bedroht Produktion von Spezialbieren in Belgien

Eine zunehmende Verknappung von CO₂ oder Kohlendioxid wirkt sich auf den Nahrungsmittelsektor in Belgien aus. Einige Bierbrauer befürchten, dass sie die Produktion in den kommenden Tagen einstellen müssen. Dazu gehört auch die Brauerei Huyghe, die das Bier "Delirium Tremens" mit dem ikonischen rosa Elefanten herstellt. "Die neuen Preise für CO₂ sind 13 Mal höher. Wenn wir keine Einigung finden, wird unsere Bierproduktion am kommenden Dienstag eingestellt."