Flämische Städte wollen Verkauf von ungesunden Lebensmitteln in Schulnähe einschränken

Debast verweist auf frühere Studien des Gesundheitsinstituts Sciensano. Dabei zeigte sich, dass ein ungesundes schulisches Umfeld negative Auswirkungen auf das Gewicht von Kindern bis zu 12 Jahren hat. Außerdem wurde festgestellt, dass die Zahl der Fastfood-Restaurants und Lebensmittelgeschäfte in der Nähe von Schulen zwischen 2008 und 2020 erheblich gestiegen ist.

In einem Umkreis von einem Kilometer um flämische Grundschulen gibt es bereits durchschnittlich 6,3 Fastfood-Restaurants und 3,8 Lebensmittelgeschäfte. Bei den weiterführenden Schulen sind dies durchschnittlich 12,7 Fastfood-Restaurants und 7,6 Lebensmittelgeschäfte. Vor allem in Großstädten wie Antwerpen, Gent und Leuven haben die Schüler eine große Auswahl an ungesunden Lebensmitteln.

"Wir fordern daher die Bundesregierung und die flämische Regierung auf, den Gemeinden die Möglichkeit zu geben, eine Differenzierung vorzunehmen zu können, um diese ungesunden Lebensmittel aus dem Schulumfeld zu verbannen", so Debast.

"Lizenzen, die bereits in der Vergangenheit erteilt wurden, sind natürlich schwieriger zu widerrufen. Aber in Zukunft wollen die Gemeinderäte in der Lage sein, viel mehr in diese Richtung zu lenken, und das wäre möglich, wenn sie die Möglichkeit hätten, ihre Zulassungspolitik zu diversifizieren", schlussfolgert sie.